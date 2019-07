CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUSPESARO Abbiamo la Bicipolitana, 90 chilometri e rotti di Pesaro pride, abbiamo, in ordine sparso, le rastrelliere, le Mobike, il servizio pubblico di bici elettriche, il BiciAmica per i disabili, i punti ricarica per i mezzi a pedalata assistita... Bene. Ora, dopo aver fatto tutto quello che si può (o quasi, dato che la sicurezza delle ciclabili è comunque migliorabile) per usare comodamente i mezzi a due ruote in una città che per la sua stessa conformazione sembra essere stata baciata dal dio del pedale, è tempo di fare i...