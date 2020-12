IL FOCOLAIO

PESARO L'Area Vasta 1 sarà di supporto all'Azienda ospedaliera Marche Nord per accogliere i pazienti Covid trasferiti dal riordino del Santa Croce di Fano dopo il focolaio dei giorni scorsi. Per riportare il Santa Croce Covid free sono in corso già da ieri le dimissioni dai due presidi Marche Nord di 21 pazienti da trasferire in strutture residenziali Covid positive. Per dar corso a questi trasferimenti, Asur si è messa in moto, e da oggi sarà aperto anche l'ultimo modulo della Rsa riconvertita Covid di Galantara. «Sono risultati negativi, al secondo tampone - si legge nella nota dell'Azienda ospedaliera Marche Nord - i 25 pazienti collocati nella cosiddetta area grigia dell'ospedale di Fano e ricoverati per altre patologie. Dopo cinque giorni, dall'accensione del focolaio che si era manifestato nelle unità operative di Medicina e Gastroenterologia, restano dunque 24 i pazienti positivi asintomatici, che sono stati ricoverati e isolati nella Palazzina C, per patologie diverse dal Covid.

Verso la normalità

«L'attività del presidio Santa Croce di Fano sta tornando pian piano alla normalità e pensiamo che nelle prossime ore il presidio possa tornare ad essere Covid free» spiega il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera Marche Nord, Edoardo Berselli, che aggiunge: «La sorveglianza sanitaria delle scorse ore ha dato i suoi effetti e tutti gli interventi e le misure adottate dall'unità di crisi sono stati efficaci. Attualmente Marche Nord ha 124 pazienti Covid positivi, di cui 100 ricoverati al San Salvatore e 24 a Fano. Per riportare il Santa Croce al Covid Free, sono in via di dimissione dai due plessi di Marche Nord 21 pazienti che verranno trasferiti in strutture residenziali. Intanto, al San Salvatore continuano a gestire al meglio l'emergenza, proseguendo anche ad accogliere i pazienti che arrivano dalle altre province della regione, così come accade da diverse settimane».

Aggiunge il primario della Medicina Interna, Gabriele Frausini: «La sorveglianza sanitaria attivata in emergenza ha dato i suoi effetti, parallelamente a tutte le misure di contenimento interno, come la previsione di una bolla unica, dove isolare i degenti e la separazione dei percorsi interni. Misure, quelle adottate in via straordinaria dall'Unità di crisi che si stanno rivelando efficaci».

Il trasferimento: L'azienda ospedaliera Marche Nord , ha riferito il primario di Medicina Frausini, si è subito attivata con la direzione di Area Vasta 1 per aprire l'ultimo modulo dei tre già attivi a Galantara. Attualmente la struttura, che fa capo al Distretto sanitario di Pesaro ha 56 posti letto Covid occupati, la maggior parte dei pazienti proviene dai percorsi di dimissione Marche Nord o da altre strutture territoriali. Sono una ventina i posti letto da attivare all'interno del quarto modulo, considerando che a regime, come già è stato nella prima ondata, la Rsa di Galantara può contare fino a 80 posti letto complessivi.

I moduli

Per aprire il quarto modulo però e trasferire i pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere, l'Area Vasta si è trovata a dover chiedere operatori sanitari in prestito a Marche Nord , parliamo di cinque infermieri e cinque Oss, che verranno trasferiti alla struttura di Galantara. Tutto, per la carenza di personale Asur dedicato a coprire il carico in aumento dei pazienti Covid, trasferiti nelle strutture riconvertite. La panoramica: una situazione in evoluzione, ma che riporta ancora una volta all'attenzione il nodo delle carenze di personale in forza all'Asur. Già mesi fa il Distretto sanitario di Pesaro aveva manifestato la necessità di personale integrativo, tale da garantire a pieno regime le strutture riconvertite. Per le parti sociali del comparto sanità, l'Area Vasta 1 deve attivare ogni procedura d'urgenza per reclutare il personale oggi mancante e tutto in vista, dopo Galantara, della riapertura della Rsa Bricciotti di Mombaroccio, entro la metà del mese di dicembre. Intanto è ormai satura, dopo i trasferimenti di degenti Covid, anche la Rsa di Macerata Feltria a gestione convenzionata fra Asur e gruppo Kos Care. Sono 26 i posti letto occupati.

Le altre situazioni

Cinque degenti erano stati trasferiti in emergenza domenica sera da Marche Nord, a seguito del focolaio fanese, e altri nelle ore successive. Restano ancora quattro posti liberi, che il privato se c'è la necessità, è disposto ad attivare per i casi Covid, ma solo se dopo aver superato questioni tecniche di sicurezza da concordare, come lo spostamento dell'area grigia per la fase di vestizione e svestizione degli operatori. Per il resto altri posti integrativi sul territorio non ce ne sono, almeno non nell'immediato.

