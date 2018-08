Il fascino eterno del Rof

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Dove regna la passione, sfilano la cultura e la bellezza. All'Astronave il tramonto si colora eleganza e sobrietà con qualche macchia eccentrica che moltiplica il fascino di un rito unico: la prima del Rossini Opera Festival che ieri ha portato sonorità e profumi esotici grazie al suo cast stellare. Come ogni anno, il Rof è un appuntamento atteso da numerosi fan e sostenitori da tutto il mondo, che non intendono perdersi le prime mondiali e i ricevimenti del dopo spettacolo. L'eleganzaIl più atteso Gianni Letta, in città già da qualche...