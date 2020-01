IL DOMINO

PESARO Ex Bramante, entro fine aprile fuori i 70 dipendenti pubblici dagli attuali uffici tra largo Aldo Moro e via Don Minzoni, ma il Comune prova a guadagnare tempo per il palazzo sotto sfratto: «Lavoriamo per una proroga». L'effetto donino dei palazzi sfitti, e non, non è mai stato così intricato come in questo inizio 2020. Un immobile bloccato, l'ex palazzo di giustizia, ne tiene in scacco praticamente altri cinque. E frena anche la possibilità di sviluppo e rilancio di aree strategiche della città. Andiamo con ordine. Il cuore del risiko è proprio l'ex tribunale di via San Francesco che a quest'ora, almeno sulla carta, avrebbe già dovuto ospitare gli uffici comunali attualmente situati all'ex Bramante. Il contenzioso aperto con la ditta vincitrice che ha bloccato dalla scorsa primavera il cantiere ha fatto saltare tutti i piani. Le operazioni peritali dureranno almeno fino alla primavera, e fino a che non saranno concluse, i lavori non potranno partire. Nel frattempo l'Amministrazione comunale sta contattando le ditte partecipanti alla gara del 2015, per verificare la loro eventuale accettazione dell'appalto alle stesse condizioni che erano state accettate dalla ditta vincitrice. Se nessuna delle imprese contattate accetterà le condizioni, si procederà ad una nuova gara.

L'incognita tempi

Ma i tempi allo stato attuale sono una grossa incognita. E così, se da una parte gli Uffici Servizi Tributi e Riscossione Coattiva dell'Aspes proprio in questi giorni si stanno trasferendo da via Mameli all'angolo con la vicina Piazza Doria (praticamente dal civico 15 ai civici 4/6), il trasloco di Urbanistica, Anagrafe e Protezione Civile dall'ex Bramante a via San Francesco, è invece al momento, tutt'altro che dietro l'angolo.

