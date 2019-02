Il delitto di ndrangheta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mannolo e Bruzzeselegame solo regionale»L'accostamento è stato inevitabile: il giorno di Natale un delitto in stile mafioso legato all ndrangheta, nemmeno 50 giorni dopo un arresto di un imprenditore calabrese di cui risultano legami familiari con un clan. Ma dalla Procura si preferisce dare subito un taglio secco ai dubbi. Il procuratore capo Cristina Tedeschini è perentoria: «Non ci sono collegamenti tra le due vicende se non di carattere regionale». Gli inquirenti sottolineano poi come le stesse cosche si spartiscono il territorio...