Il delitto di Natale

Marcia contro le mafiericordando BruzzeseE' in programma questa sera alle 19 la marcia Libertà è Partecipazione, organizzata dai quartieri Muraglia-Montegranaro e Centro-Mare. La partenza è fissata per le 19, da via Bovio, ì dove la sera di Natale è stato ucciso a colpi di pistola Marcello Bruzzese, di 51 anni, fratello di Girolamo Biagio Bruzzese, pentito di ndrangheta. Una marcia contro la violenza mafiosa e per la legalità. «Abbiamo da subito ritenuto di dover dare una risposta, a tali efferati accadimenti, come società civile,...