CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DEGRADOPESARO Via dell'Acquedotto, un imbuto in discesa che costeggia la zona della caserma del 28° reggimento Pavia e porta alla zona del cantiere del nuovo bocciodromo. Poco più in là, un'area camper attrezzata e il parco XXV Aprile. Una colta c'era un cartello che ne indicava il nome, ora non c'è più. Sulla recinzione vengono stesi i panni di chi abita in quella zona. Si tratta principalmente di nomadi che si accampano con roulotte e baracche di fortuna, più volte oggetto di smantellamento da parte dell'Amministrazione comunale.Il...