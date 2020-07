IL DECORO

PESARO Modifica alle fasce orarie e alle attuali modalità della raccolta dei rifiuti in centro storico. Sì bipartisan del consiglio di quartiere, presieduto da Luca Storoni per la richiesta a Marche Multiservizi di uno studio di fattibilità per l'eventuale realizzazione di isole ecologiche interrate, come se ne trovano anche nella vicina Rimini. In consiglio comunale la proposta non era passata, ma il quartiere centro torna alla carica. Obiettivi a breve e medio termine, scanditi nella riunione del consiglio di quartiere di mercoledì sera.

Prima apertura alle richieste dei consiglieri, espressione della minoranza, Brancati e Boresta, per l'eventuale passaggio dal 2021, dal sistema di raccolta porta a porta attivo ormai da dieci anni, alla raccolta di prossimità. Si dovrà invece spingere da subito, a partire dal prossimo settembre per l'entrata in vigore di un nuovo calendario suddiviso per fasce orarie differenti, rispetto a quelle attualmente in vigore, per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Unica soluzione questa, seppure temporanea, per mettere fine alle segnalazioni e alle lamentele di residenti e attività economiche per i tanti sacchetti e sacchettini, spesso abbandonati e maleodoranti, da una via all'altra del quadrivio. Il documento: «Pur partendo da presupposti diversi entra nel merito il presidente di quartiere, Luca Storoni stiamo redigendo un documento unico e condiviso all'unanimità nella seduta del consiglio. Una serie di criticità e altrettante richieste che verranno messe nero su bianco e da presentare, riteniamo dopo metà settembre, all'assessore all'Ambiente Heidi Morotti e a Marche Multiservizi. E' pienamente condivisibile da tutti i componenti del consiglio di quartiere infatti, l'analisi emersa sull'attuale gestione della raccolta porta a porta nel centro storico».

«Quotidianamente - spiega - rileviamo disservizi e cattive abitudini di alcuni residenti. Un confronto e un inevitabile cambio di passo sul quale bisogna spingere da subito, tanto più ora con la scadenza del bando per il rinnovo del servizio di affidamento della cooperativa che ha in gestione l'appalto per la raccolta rifiuti e lo spazzamento. L'esito della gara sarà reso noto a giorni. Diventa per questo fondamentale unire le forze partendo proprio dai quartieri, maggiormente penalizzati da un sistema di raccolta che così proprio non va». La nuova cooperativa gestore del servizio andrà a sostituire l'attuale Tecnoservice. Le proposte: nel documento condiviso si chiede al gestore un cambio drastico negli orari in vigore per la raccolta porta a porta. L'indicazione del quartiere centro è concentrare la raccolta dei sacchetti la mattina in un'unica soluzione o la sera entro le 21 in concomitanza con la raccolta di cartoni e rifiuti lasciati fuori dall'ingresso delle attività economiche e commerciali.

Una modifica necessaria per superare il problema latente, soprattutto in questo periodo estivo, dei sacchi e sacchetti lasciati abbandonati di fronte ai condomini o agli angoli di vie laterali come via Passeri, via Almerici, via Zongo o via Giovannelli, dove il degrado è evidente con lamentele non solo di residenti, ma anche di negozi o ristoranti, dove spesso i sacchetti finiscono per essere troppo vicini a tavoli e sedute. Prima vittoria dei consiglieri di minoranza che sono riusciti a fare passare all'esame del presidente di quartiere, il passaggio graduale dal porta a porta alla raccolta di prossimità.

«Un'apertura che ci fa ben sperare commentano Corrado Brancati e Serena Boresta è stata accolta e verrà inserita nel documento la richiesta per un piano di fattibilità tecnica, finanziaria, corredato da un'indagine del sottosuolo, per approfondire e capire se potranno essere previste isole ecologiche interrate. Un paio per iniziare e a servizio dell'asse via Branca-via Rossini munite di chip per il controllo e la taggatura del rifiuto, che permetterebbe di bypassare le verifiche degli ispettori del verde. Se simili soluzioni sono state adottate in altre città , quattro per esempio le isole realizzate nel centro storico della vicina Rimini, crediamo che lo stesso progetto si possa approfondire e applicare anche per il nostro centro».

Letizia Francesconi

