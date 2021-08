IL DEBUTTO

PESARO Per i ristoratori del pesarese, il primo giorno del Green pass non è stato indolore. Perché se sulla carta, la logistica fila liscia, nel mondo reale, è tutto diverso. La richiesta è delicata e spesso preferisce occuparsene il titolare del locale ma, siccome molte volte è anche chef, lo fa nel momento in cui i tempi di lavoro sono stretti e il servizio ai tavoli deve essere pure veloce. «Per la Cna spiega il segretario Moreno Bordoni il fine è evitare in qualsiasi maniera un altro lockdown che sarebbe insopportabile per i nostri imprenditori. Puntiamo sulla campagna vaccinale che vada veloce e puntuale e che si raggiunga prima possibile l'immunità di gregge e ci mettiamo a disposizione per trovare le soluzioni migliori ed aiutare baristi e ristoratori a rispettare la legge e garantire sicurezza ai clienti. La legge - ricorda impone il passaporto vaccinale e riconosce -siamo consapevoli che rappresenta un appesantimento per le attività e che causerà sicuramente alcuni problemi».

Gli effetti

Sono gli effetti collaterali che oggi si stanno concretizzando. «Il Green pass osserva Mario Di Remigio, il presidente dei ristoratori nella costellazione Confcommercio è richiesto a chi entra nei locali al chiuso. Pertanto, al mare, dove quasi tutti i ristoranti godono di spazi all'aperto, almeno finché il tempo è bello, non ci saranno problemi. Nell'entroterra invece è diverso. Saranno penalizzati e rischiano di avere meno clienti». Per far saltare la cena di una comitiva basta che uno non sia vaccinato o non abbia fatto il tampone in tempo. E poi, i dubbi per gli stranieri. Per chi ha avuto lo Sputnik ed è stato vaccinato a San Marino o nella Città del Vaticano non ci sono problemi, la commissione europea ha riconosciuto il certificato; per le altre nazioni si è in attesa. E poi, non sono riconosciuti i cinesi Sinova e Sinopharm. «Con il Rossini Festival dovremo essere scrupolosi osserva Di Remigio Perché siamo responsabili di chi entra nei nostri locali».

Dalla costa all'entroterra

Per Simone Di Silvestro, chef del Ristorante Pantalin a Calcinelli di Saltara è stato un primo giorno senza problemi Il suo locale gode di ampi spazi all'esterno e i suoi clienti finora gli hanno mostrato spontaneamente il certificato. «Me ne occupo personalmente spiega e mi sono reso conto che la gente, per fortuna, arriva preparata e dunque più di tanto non devo spiegarmi». Di solito, Gabriele Giacomucci, lo chef della Gioconda di Cagli è uno che pensa ed agisce positivo. Lo ha dimostrato nello Stop & Go che, in questi ultimi mesi, ha dato un anomalo e costoso ritmo alla ristorazione. Il vincitore del game tv I 4 ristoranti riservato al tartufo, è sempre stato tra quelli che hanno riacceso i fornelli senza interrogarsi. E ha sempre preso gli stop con ratio e filosofia. Questa volta però non riesce a nascondere che il governo lo ha deluso. «Richiederò il Green Pass e farò tutto quello che la legge impone ma è una follia chiedere a noi ristoratori di verificare ogni cliente. Personalmente precisa -sono vaccinato e anche la mia famiglia, l'unica via per tutelare la salute e l'economia, ma lo Stato non può chiederci di fare i controlli».

Pragmatismo

Spieha Kalle, del ristorante L'artista a Pesaro, al secolo Stefano Arduini. «Oggi confessa - ho perso dei clienti perché non hanno voluto aspettare. Pertanto, dovrò valutare se mettere una persona in più per occuparsi solo delle verifiche dei QR code e comunque far scaricare su un altro telefonino l'applicazione. Un po' come ho dovuto riorganizzarmi con il Pos che ho chiesto di duplicare alla mia Banca». Pragmatico, già sta studiando come velocizzare la registrazione. Non esclude di chiedere a chi prenota d'inviargli cortesemente i certificati su WhatsApp.

Véronique Angeletti

