«Il Cts stava valutando le differenze tra i locali»

PESARO Con la zona arancione e la chiusura dei pasti in presenza emergono tante verità sulle trattative in corso nell'Horeca. Erano solo voci quelle che sostenevano che si lavorava per le aperture serali e anche quelle che il ristoratore avrebbe potuto scegliere tra lavorare di pomeriggio o di sera. Verissimo invece l'articolato e serrato confronto tra i sindacati della ristorazione Fipe Confcommercio e Fiepet Confesercenti con il Ministero dello Sviluppo economico e i vertici del Comitato Tecnico scientifico con l'aiuto dell'ex sottosegretaria Alessia Morani. «Una svolta per il nostro settore se il governo Draghi prosegue in quella direzione commenta Mario Di Remigio, il presidente dei ristoratori pesaresi in Confcommercio-. Il Cts stava valutando all'interno del settore, in un modo differente, i vari profili di rischio. Ossia le differenze tra il consumo seduto al tavolo con spazi e sedute distanziate e il consumo al bancone. Che dovrebbe tradursi con una differenziazione nel codice Ateco». Il che non escluderebbe una revisione più stringente dei criteri di sicurezza.

Ristori e riorganizzazione

Il titolare di Polo Pasta e Pizza ricorda l' attesa della firma del decreto «Ristori 5 diventato decreto Sostegno, a bilancio ci sono dei fondi. Sappiamo come ha detto il primo ministro che mira a proteggere tutti i lavoratori ma anche che non intende proteggere indifferentemente tutte le attività economiche poiché alcune dovranno cambiare anche radicalmente. Come saranno scelte però ancora non è stato svelato». Lorenzo Vedovi portavoce di RistorItalia ricorda: «La categoria è allo stremo, i ristori non si sanno quando arriveranno, speriamo nei piani di vaccinazione ma nessuno si rende conto che il tempo della pazienza è finito». Per Paolo Biagiali, vice presidente dell'associazione: «Il problema è che l'impostazione del 2021 è del tutto diversa di come era stata pensata nel 2020. Dobbiamo essere vigili affinché sia adattata ai bisogni reali del nostro settore. Non saremo operativi per quasi metà anno e deve essere riprogrammato tutto il settore degli eventi e delle cerimonie. Indispensabile che le associazioni siano coinvolte nel rivedere le priorità. RistorItalia sostiene il passaporto vaccinale».

Véronique Angeletti

