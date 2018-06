Il Comune sull'area ex Esso: «La bonifica entro due anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROVVEDIMENTOPESARO Dal centro alla periferia, dall'ex Amga, a via dell'Acquedotto, fino a Villa San Martino, non sono poche in città le aree inquinate da bonificare, o con bonifiche già avviate. L'ultimo caso riguarda l'ex distributore di benzina di via Solferino all'incrocio con via Cimarosa, proprio davanti al parco Miralfiore. L'area ex Esso, oggi si presenta ripulita nella superficie esterna, ma transennata, al cui interno ci sono delle cisterne protette. E' visibile da tutti transitando lungo la trafficata via Solferino, nel tratto...