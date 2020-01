«Il Comune faccia chiarezza sui lavori Così si mettono a rischio le iscrizioni»

LA PROTESTA

PESARO Nuova Dante Alighieri, l'ipotesi cantieri preoccupa le famiglie, che tentennano al momento dell'iscrizione. Ma l'assessore rassicura: «Fondi sicuri, ma i lavori non sono imminenti, progetto e poi bando di gara. Si inizia non prima di un anno e mezzo».

Il tam tam

C'è un tam-tam, che va avanti dal periodo delle feste, tra i genitori di studenti delle scuole elementari che in questi giorni di inizio anno devono procedere con l'iscrizione dei propri figli alle medie. La questione riguarda le voci relative ad un presunto intervento nel corso dell'anno, alla nuova Dante Alighieri in Soria. E' stata coinvolta anche la direzione scolastica, la quale avrebbe chiesto all'amministrazione comunale di fare chiarezza, per rassicurare le famiglie, e evitare un tracollo delle iscrizioni, proprio nel momento in cui la Regione, bocciando il piano di dimensionamento proposto dal Comune, ha riaperto anche la possibilità di indirizzare i ragazzi verso il vicino Istituto Comprensivo Tonelli. Ma l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni sgombra il campo: «Il finanziamento regionale è sicuro, abbiamo vinto il bando - spiega - a disposizione ci sono 4,5 milioni di euro e in aggiunta un altro milione e 100mila euro del Comune, che inseriremo nel Piano delle Opere. Detto questo, il percorso è ancora medio-lungo: procederemo con il progetto, poi il bando di gara. I tempi tecnici non sono così immediati, diciamo che non si fa tutto in sei-otto mesi. E' più probabile che i lavori non inizino prima di un anno e mezzo, e sicuro non partiranno durante l'anno scolastico che inizierà a settembre».

Il progetto

Come sarà la nuova Dante Alighieri? «Resteranno palestra e auditorium, sui quali siamo già intervenuti, per il resto dell'istituto dipenderà tutto da come si svilupperà il progetto». Una nuova scuola media, ma anche un'altra primaria in arrivo: «Possiamo contare su 3 milioni di euro di finanziamento Inail, attraverso la formula del canone del 3% dell'investimento. Gli studi che abbiamo effettuato indirizzano verso la nuova elementare di via Lamarmora, demolendo la Manzi e realizzando una struttura ex novo». E la nuova media di via Lamarmora? «Lì ormai ci siamo, stiamo sistemando il giardino esterno, la scuola è pronta. A breve partiamo con i collaudi». L'ipotesi più probabile è un trasloco degli studenti dall'Olivieri a fine dell'anno scolastico, difficile a questo punto che il trasferimento possa avvenire già a Pasqua. Una volta libera l'Olivieri, potrebbe essere occupata dalla nuova università se l'operazione andrà in porto, oppure anche dagli uffici comunali sotto sfratto all'Ex Bramante.

L'efficientamento

Altri fondi, in questo caso regionali, sono in arrivo: «Stiamo aspettando solo il decreto, per l'efficientamento energetico nelle scuole elementare e materna di via Leoncavallo, per 800 e 500mila euro. Questo è un intervento da effettuare nel 2020. Nel frattempo, procediamo anche con gli incarichi per le verifiche sismiche nelle scuole ancora non controllate».

Thomas Delbianco

