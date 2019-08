Il Comune e gli alberi ai raggi X «Zero rischi dopo il nubifragio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANOPESARO Un censimento degli alberi di Pesaro per testare la loro tenuta davanti ai temporali o altri eventi atmosferici violenti. «Con una fotografia chiara decideremo quali abbattere, sapendo che non è facile ottenere le autorizzazioni» dicono dal Comune. La tromba d'aria - o meglio il downburst - dello scorso 2 agosto ha sradicato piante e alberi, cadute su strade e altre zone pubbliche, tanto che l'Aspes ha effettuato circa 60 interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della circolazione nei percorsi ostruiti. Fenomeni...