Il Comune darà un taglio alla nuova scuola Alighieri

L'OPERA

PESARO Nuova scuola Dante Alighieri con due piani invece di quattro, ma più estesa a terra. Servirà una variante in consiglio comunale, gara entro l'anno. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo della nuova scuola Dante Alighieri, che verrà demolita e ricostruita nella parte relativa alla classe e altri spazi, eccetto per palestra e auditorium, già sottoposti a lavori di ristrutturazione. Tra le novità nel progetto licenziato dall'esecutivo comunale, la nuova struttura sarò più bassa del previsto, in quanto si svilupperà su due livelli: il piano terra sul lato di via Gattoni, il secondo piano collocato nella parte di via Fedeli, come ha spiegato al termine della giunta l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni.

Passaggio in consiglio

Sarà necessario un passaggio in consiglio comunale per l'aggiornamento urbanistico dell'intervento, considerato che ci sarà un aumento di superficie (complessivamente sarà di 3681 metri quadri) superiore al 5%. Nel nuovo edificio troveranno spazio 21 aule per le lezioni degli studenti, 2 aule di musica, 2 biblioteche, un'aula di sostegno e due per i professori, gli spogliatoi della palestra e un locale per l'infermeria al secondo piano. «Entro l'anno andremo in gara - anticipa Belloni - l'obiettivo è quello di iniziare i lavori nella prossima estate, quando saranno terminate le lezioni».

Per la ristrutturazione della Dante Alighieri le risorse sono già state individuate: 4,3 milioni di euro di finanziamento regionale, e 2,2 milioni coperti con l'accensione di un mutuo da parte del Comune, puntando eventualmente a recuperarne una parte con i fondi Gse.

L'idea del Comune è anche quella di creare una cittadella scolastica in Soria sul modello di Pantano. Il piano, che avrà bisogno di qualche anno per essere sviluppato, si svilupperebbe con la costruzione di un nuovo edificio scolastico davanti all'attuale Alighieri, in una porzione dei giardini di via Gattoni. Lì troverebbe posto la scuola primaria Mascarucci. L'attuale struttura di via Agostini è destinata ad essere alienata. Si guarda anche, con la cittadella, ad una migliore gestione degli spostamenti per quelle famiglie della zona Soria e quartieri intorno, con o più figli che frequentano medie ed elementari, così come per i trasporti pubblici scolastici.

«L'idea di spostare la Mascarucci in via Gattoni - aveva detto l'assessore - rientra nell'ipotesi di creare una seconda cittadella scolastica a Pesaro, medie ed elementari, così come è già avvenuto a Pantano. Questa soluzione ci consentirebbe, in un'ottica futura, in base agli indici di natalità in città, di avere maggiore flessibilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA