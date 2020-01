Il Comune alla ricerca di altri fondi dall'Europa

PESARO I fondi integrati regionali ed europei Iti da soli non sono sufficienti per completare l'intera opera di recupero e nuova destinazione di Palazzo Ricci. E così l'Amministrazione comunale ha presentato il 9 dicembre, un nuovo progetto per la richiesta di altri fondi. Nel primo progetto c'è il recupero di una porzione degli spazi interni, la messa in sicurezza della copertura, interventi di efficientamento energetico e la realizzazione di una bibliomediateca intitolata a Rossini come archivio e centro di documentazione musicale. Per il primo e secondo stralcio sono stati affidati gli incarichi tecnici e professionali. Lo stadio successivo è riuscire a intercettare altri finanziamenti. Per questo i progettisti del servizio Nuove Opere del Comune hanno partecipato al bando Cultura-Europa Creativa (oltre 200 le domande) inoltrando il piano di completamento di Palazzo Ricci e la valorizzazione del Campus della Musica. Ad essere richiesti sono altri 2 milioni di euro. Nel pacchetto dei nuovi interventi c'è anche la richiesta di migliorie e nuovi spazi a beneficio della sede del Conservatorio Rossini che soffre di carenza di aule con spazi spesso vetusti. Per questo l'idea è la realizzazione, all'interno di un'altra ala di Palazzo Ricci, di una sala prove che sia adeguata e funzionale per dimensione e caratteristiche tecniche. A bando è stato inserita anche la richiesta di valorizzazione della Sonosfera appena inaugurata ai musei civici. Per partecipare al bando è stato istituito un partenariato che mette insieme Comune, Università di Urbino e Bologna, Amat, Conservatorio Rossini e Agenzia nazionale Enea per le nuove tecnologie.

