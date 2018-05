Il commercio al contrattacco «Più tempo per riqualificarci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BANDOPESARO Associazioni di categoria e Amministrazione comunale, unite per chiedere all'ente regionale la proroga del bando per il rilancio dei centri storici e delle attività commerciali. Ci sono già una serie di proposte e idee illustrate da Marco Scriboni, referente per l'ufficio Opportunità e Sviluppo del Comune di Pesaro, ma per far partire i progetti, servono operatori disposti a crederci. Lo stato dell'arteFino ad ora, sono poche le attività commerciali e imprenditoriali del nostro centro storico ad avere presentato domanda per...