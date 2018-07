CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CLIMAPESARO In arrivo i giorni più caldi dell'anno, e gli accessi al pronto soccorso per malori crescono. Così come i tempi di attesa. I più colpiti, ovviamente gli anziani. Nonostante le temperature non siano da record, l'umidità fa alzare sensibilmente il livello del caldo percepito. Il bollettinoIl primario del Pronto Soccorso Stefano Loffreda spiega che «in questi ultimi giorni gli accessi sono aumentati. Parliamo, tra Pesaro e Fano di 70 pazienti in più al giorno nell'ultima settimana. Spesso si tratta di anziani che arrivano in...