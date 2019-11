Il centro storico si blinderà per lo show dell'accensione

LA KERMESSE

PESARO Al momento dell'accensione dell'albero di Natale, sabato pomeriggio in piazza del Popolo, potranno essere presenti non più di 3500 persone. E' il limite massimo di capienza disposto dalla commissione di vigilanza. «Non si potrà accedere a piedi per raggiungere la piazza nè da corso XI Settembre, nè da via Rossini - spiega Michel Bezziccheri, responsabile aziendale della Pesaro Parcheggi, all'uscita dal sopralluogo tecnico - l'anno scorso è stato riscontrato un intasamento eccessivo in queste due strade in alcuni momenti. Ma ci saranno percorsi alternativi, indicati dalla segnaletica in centro, per arrivare in piazza attraverso il corridoio di largo Mamiani. E' importante distribuire in maniera omogenea la folla, in modo che tutti possano essere presenti in piazza, senza che si verifichino problemi».

Il consiglio

Il consiglio degli organizzatori è quello di non precipitarsi in centro all'ultimo momento, ma di anticipare un po' l'arrivo nel cuore cittadino prima dell'orario clou con l'accensione dell'albero e delle luminarie. Il format Pesaro nel Cuore è così pronto ad entrare nel vivo. C'è fermento in questi giorni in piazza del Popolo, tra l'allestimento delle casette di legno, e il completamento della pista di ghiaccio intorno alla fontana, in modo che per sabato, quando scoccheranno le 18, il villaggio natalizio sia pronto ad accendersi. «Com'era la piazza prima di cinque anni fa durante il Natale? Sicuramente non viva come lo è ora evidenzia l'assessore al Bilancio Antonello Delle Noci - In tanti, durante quel periodo, tornano con orgoglio a Pesaro per scattare una fotografia da condividere poi con il mondo». Un'edizione natalizia, all'insegna della sostenibilità ambientale, non solo per le 20 mila luci al led dell'albero.

Lo spettacolo

«Lo spettacolo sarà garantito aggiunge il presidente Aspes Luca Pieri anche dal mega schermo di 8 metri per 4 che scenderà dal palazzo del Comune, in modo tale che tutti potranno assistere alla manifestazione». Ballerini, cantanti, musicisti, animatori, prestigiatori e tanti altri talenti che saliranno nel palco di Piazza del Popolo per esibirsi di fronte alla magica atmosfera che avvolge l'intero centro storico per le feste natalizie. «Un crescendo di emozioni e di gioia aggiunge l'assessore alle Attività economiche Riccardo Pozzi - con un'alta partecipazione non solo da parte dei pesaresi: dimostrazione che la volontà di destagionalizzare il turismo e rendere la città attrattiva sta funzionando». Saranno coinvolte anche le attività del centro storico. «Ciò che da un timing alla cerimonia è la Favola di Natale che ogni anno scrivo sottolinea Massimiliano Santini, coordinatore degli eventi del Comune - Lo scorso anno ha raggiunto un tale successo che è stata riprodotta in altri 3 comuni in Italia: in Sicilia, in Campania e Lombardia». Protagonisti anche quest'anno gli studenti del liceo artistico Mengaroni. I ragazzi, supportati dal professor Giuseppe Rondina e Roberto Catani, hanno realizzato l'animazione della favola di Natale. Partner di Pesaro nel cuore, Banca di Pesaro e Avis.

La solidarietà

«Siamo l'istituto del territorio sottolinea il presidente Massimo Tonucci stiamo facendo tanto per la città». Solidarietà: «Il nostro messaggio è quello di pubblicizzare la donazione di sangue - comunica Lorenzo Cecchini di Avis lo faremo anche in centro durante il periodo natalizio. Quest'anno abbiamo unito la donazione alla raccolta differenziata: ci sarà un macchinario rivolto ai bambini che permette di ricevere dei doni in cambio di una bottiglia di plastica».

Thomas Delbianco

