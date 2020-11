Il centro si illumina e sale sul trenino «Natale comunque»

LA SFIDA

PESARO Note luminose di festa e il trenino del Natale WePesaro Express al suo primo tour inaugurale nelle vie della città. Non è stato certo il tradizionale colpo d'occhio di ogni inaugurazione del periodo natalizio, ma tanto basta per riaccendere nei Pesaresi lo spirito del Natale e regalare un po' di serenità. La città non ha rinunciato alla semplicità e alla magia. Inaugurazione a sorpresa e accensione in contemporanea delle luminarie, dalla città ai borghi e quartieri.

La curiosità

Note luminose ad accendere ogni via e vicolo del centro storico, mentre il trenino ha percorso fra la curiosità dei Pesaresi in piazza o in via Branca, alcuni degli ingressi al centro. Soddisfazione del sindaco Matteo Ricci e del coordinatore agli eventi, Massimiliano Santini. Curiosità anche fra i commercianti, che dalle vetrine dei propri negozi ne osservavano il passaggio. Dopo qualche giorno di rodaggio l'auspicio è portare in sicurezza famiglie e bambini sul trenino, e non solo nelle giornate di festa, un'occasione per arrivare e scoprire meglio le vie più lontane dal centro, e tornare a viverle. L'inaugurazione: il messaggio resta «A Pesaro Natale in sicurezza fra atmosfera e nuove opportunità, ma senza assembramenti». Così il sindaco Ricci apre la Pesaro nei cuori». Primo giro a bordo del trenino vestito a festa. A raccontare il tour fra le vie dello shopping è Stefano Burotti, che torna a Pesaro dopo l'esperienza dell'estate con la cena in alta quota di Dinner in the Sky. «A bordo per il primo giro inaugurale, solo sindaco e amministratori locali commenta Burotti - famiglie, bambini e ragazzi possono essere tranquilli: esperienza diversa dal solito, ma in sicurezza».

L'organizzazione

I posti disponibili vanno da 18 a un massimo di 24 e potremo ospitare familiari o piccoli gruppi di amici. Quattro carrozze e paratie divisorie fra le poltroncine di seduta, proprio per assicurare il distanziamento fra una famiglia e l'altra . Mascherina obbligatoria e prima di salire a bordo, come ormai avviene quasi ovunque fra luoghi pubblici o altre iniziative, sarà controllata la temperatura con un dispositivo a infrarossi. Ogni vagone è dotato del box igienizzante mani e soprattutto fra una corsa e l'altra prima di far salire altri passeggeri, le carrozze vengono sanificate e arieggiate, oltre a garantire il rispetto delle normative anti assembramento. Biglietto simbolico di tre euro per un mezzo ecosostenibile a metano. Quindici minuti passando fra le vie principali e secondarie. Primo tour aperto ai pesaresi oggi, dalle 14,30 fino a sera. «Dovremo invece decidere - prosegue - con l'Amministrazione se c'è la possibilità di effettuare delle fermate intermedie in alcune delle vie per far scendere quei passeggeri, che magari vorranno fermarsi in un locale piuttosto che in un negozio. Per ora le uniche fermate obbligate sono piazza del Popolo e zona stazione».

Il programma

Via San Francesco, viale Gramsci, viale XI Febbraio, via Curiel, viale del Risorgimento, viale della Liberazione, Porta Rimini, via Belvedere, via Passeri, piazzale Lazzarini, via Branca, via Almerici, piazza Olivieri, via Sabatini, via Zongo, via Barignani, corso XI Settembre, via A. di Ventura, via Sara Levi Nathan, via Bertozzini, via dei Partigiani, via Marsala, via Rossini, piazza del Popolo: questo il percorso del trenino. Prossime iniziative: inaugurazione che procede a step, dopo albero, luminarie e trenino del Natale, nei prossimi giorni annunciano Ricci e Santini, verrà inaugurato il presepe di ghiaccio. La novità di questo Natale, dove saranno anche svelati i tre personaggi di ghiaccio che raffigurano altrettanti simboli del territorio. Già in piazza è arrivata la cella frigorifera di 8 metri targata Rivacold. Conferma del sindaco anche per i percorsi a senso unici, che oltre il sabato e la domenica verranno estesi in tutti i giorni tradizionali di festa.

«Stiamo sparsi»

«Sarà un Natale particolare ricorda il sindaco Matteo Ricci -. Un mese fa abbiamo deciso di annullare tutto ciò che poteva creare assembramento (mercatini, pista del ghiaccio, accensione e i tanti eventi organizzati nel periodo festivo ndr), scegliendo WePesaro express che permetterà ai bambini e alle famiglie di girare la città in sicurezza. Dobbiamo essere molto prudenti, dalla prossima settimana speriamo di tornare in zona gialla, mantenendo comunque la guardia alta. Complessivamente il nostro Natale dovrà essere intelligente e responsabile, stiamo sparsi dovrà essere la parola d'ordine per tutte le feste».

Letizia Francesconi

