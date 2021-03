Il centro Monaldi riparte, date aggiornate e già oggi sono previste quasi 700 dosi

PESARO Il Monaldi riparte oggi. Reso noto da Asur-Area Vasta 1 anche l'agenda vaccinale delle prossime chiamate per soggetti anziani ultraottantenni, docenti e personale scolastico ancora in lista o che deve recuperare l'inoculazione. Sono previste per oggi e domani 672 prime dosi di AstraZeneca al centro sociale di Celletta. Mentre sempre nella giornata odierna, nelle sedi uniche Codma di Fano e Palacarneroli di Urbino, sono previsti soltanto i richiami con le somministrazioni Pfizer. Il dottor Bufarini, che coordina il centro di stoccaggio e distribuzione delle dosi alla struttura ospedaliera di Fossombrone, riferisce che sono solo due i lotti AstraZeneca ancora sigillati dai Nas quindi attualmente indisponibili. Per il resto invece tutti gli altri lotti del vaccino sono disponibili e con un quantitativo sufficiente a coprire i prossimi due giorni nell'attesa di altre dosi in arrivo e stoccate in regione. Direzione Asur e Area Vasta 1, hanno però introdotto alcune modifiche a tutela di tutti i soggetti chiamati alla vaccinazione, soprattutto se anziani. Per tutti quei soggetti in lista, ma ritenuti estremamente fragili per la propria storia clinica, la prima inoculazione verrà spostata e riprogrammata dai sanitari Asur più avanti, quando sarà disponibile in quantità adeguata un'altra tipologia di vaccino. Da oggi il primo filtro al centro Monaldi, spetterà al medico Asur incaricato dell'anamnesi clinica. Se alla postazione dedicata per l'anamnesi si riscontreranno controindicazioni specifiche o dubbie alla somministrazione AstraZeneca, l'inoculazione verrà o posticipata o garantita, se disponibile la dose di Pfizer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA