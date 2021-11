Il cavalcaferrovia oggi in consiglio

LE INTERROGAZIONI

PESARO Un altro ponte, asse viario strategico per Pesaro, sarà al centro del consiglio comunale di questo pomeriggio. E' il cavalcaferrovia Giorgio De Sabbata, intorno al quale sono arrivate, per fare chiarezza sui lavori, due interrogazioni (una del consigliere Malandrino e una della Lega) alle quali sarà chiamato a rispondere l'assessore Belloni. In base agli ultimi aggiornamenti, in attesa che l'assessore oggi nell'intervento in assise fornisca eventuali ulteriori elementi, il Comune ha incontrato Rfi per definire un piano unitario per la straordinaria manutenzione e messa in sicurezza del cavalcaferrovia di via Montegrappa. E si è deciso di procedere passo dopo passo con un confronto assiduo, in quanto i lavori a infrastrutture che passano sopra la linea ferroviaria sono molto complicati, come riferito dai tecnici. I progettisti di piazza del Popolo completeranno il progetto con le indicazioni dei tecnici della Rete ferroviaria, per poi preparare una modalità di gara con i lavori da avviare entro il 2022, considerando che l'esigibilità dei fondi statali stanziati dal Ministero degli Interni, 3 milioni di euro, è relativa al periodo 2020-22. Concluso a fine estate l'intervento per la sistemazione dei guard-rail sulla carreggiata lato stazione, tornata a due corsie di marcia, gli uffici dei lavori pubblici nelle settimane successive stavano preparando l'affidamento per i parapetti dell'altro versante del ponte.

