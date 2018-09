CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO Vaccini e autocertificazioni irregolari, ora partono le diffide dell'Asur Area vasta 1 che preannunciano le multe in caso di inadempienza. E ieri qualche bambino della materma è rimasto a casa, ma è stato per precisa scelta dei genitori. La legge Lorenzin che ha introdotto l'obbligo vaccinale prosegue il suo iter e nei primi giorni di scuola emergono nuovi casi. Il precedenteVenerdì scorso i servizi educativi del Comune di Pesaro avevano chiamato 11 genitori di bambini che non erano ancora in regola. In pratica avevano...