PESARO I tecnici comunali e del centro operativo ieri mattina all'opera per le valutazioni tecniche su largo Aldo Moro che hanno riguardato il numero dei parcheggi da riaprire sul lato delle attività commerciali dopo l'entrata in funzione della ruota panoramica.

La riapertura parziale della sosta doveva tenere conto delle manovre per parcheggiare, per non compromettere il flusso viario nell'unica corsia di circolazione rimasta aperta. Alla fine si è ricavato uno spazio il carico-scarico merci, e quattro stalli a rotazione, mentre su altri cinque parcheggi sono stati posizonati i cartelli che indicano divieto di sosta fino al 10 gennaio. Così come su tutti i parcheggi davanti all'ex Bramante. Una soluzione che dovrebbe essere definitiva finchè resterà installata la ruota, al momento prevista fino al 6 gennaio.

Intanto l'assessore alle Attività economiche Riccardo Pozzi replica alle polemiche degli esercenti per il minor spazio a disposizione per i parcheggi: «Quando ci sono dei cambiamenti ci sta sempre una resistenza al cambiamento, fa parte della dimensione umana. A largo Aldo Moro la ruota porterà gente, che farà vivere di più questa zona. Quando si tolgono le auto, all'inizio c'è un periodo di adattamento, ma una volta superato, alla fine si è sempre creato un valore aggiunto. Ricordo ancora - continua Pozzi - quando ho letto nell'ufficio del mobility manager Thomas Flenghi, i giornali che sollevavano critiche per piazza del Popolo senz'auto. Poi nel tempo questa chiusura ha portato giovamento e lo stesso vale per piazza Toschi-Mosca, che prima era un parcheggio e adesso è una delle piazze più belle della città. Alla fine qui le attività economiche di Largo Aldo Moro ne trarranno beneficio».

E in futuro cosa succederà? «Con la vendita dell'ex Bramante verrà riqualificata l'intera area. Il mio sogno sarebbe vedere viale della Repubblica libero dalle auto, sono convinto che la mobilità da qui a dieci anni sarà molto diversa rispetto ad oggi. Se saremo protagonisti di questa visione futura la potremo vivere come opportunità e non come un continuo rincorrere a dei cambiamenti che in realtà stanno già avvenendo». La ruota resterà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 20, e nei festivi anche al mattino. Il costo di un biglietto, 4 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini.

