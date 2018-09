CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO «Favorevoli ai vaccini obbligatori, i bambini sono più sicuri e noi genitori siamo tutti più tranquilli» dice una mamma che si appresta a varcare poco dopo le 8 l'ingresso della materna a Pantano, ma anche «l'obbligo vaccinale non ha niente a che fare con i bambini immunodepressi, ognuno deve decidere in base alla propria coscienza» ribatte un altro genitore, più isolato come posizione. Primo giorno d'asilo ieri per i bambini già iscritti alle scuole dell'infanzia comunali. E fuori dai cancelli i genitori, prima di...