CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO Ex Suzuki, il degrado resta e il Comune è pronto a una seconda ordinanza ma nel frattempo il privato proprietario dell'immobile rilancia su dei terreni vicino alla chiesa del Sacro Cuore a Soria che attualmente sono utilizzati come parcheggio dai residenti e va in pressing: se l'Amministrazione li vuole come posti auto me li acquisti altrimenti li recinto. Trattativa in corso dunque fra il Comune e il privato per arrivare a un accordo.I precedentiTutto parte però dall'edificio degradato di largo Tre Martiri che ha ospitato per...