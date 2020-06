IL CANTIERONE

PESARO Mancano le bocce, il boccino, gli appassionati, e gli arredi. Ma le pareti e i locali ci sono già. Entro settembre, se non ci saranno slittamenti nel cronoprogramma, sarà tutto pronto. Siamo entrati nel cantiere del bocciodromo di via dell'Acquedotto, dove i lavori sono ripartiti dal alcune settimane dopo il lockdown legato all'emergenza Coronavirus.

Il cronoprogramma

Gli operai sono al lavoro e l'intervento è a buon punto, anche sotto il profilo visivo, con la struttura dell'impianto sportivo che ha riempito il vuoto lasciato dall'ex deposito di Marche Multiservizi. Gli interni sono divisi in due locali principali. Uno, di dimensioni maggiori, ospiterà quattro campi per giocare a bocce. Un altro spazio, invece, sarà adibito ad attività aggregative, vedi giochi da tavolo, biliardo, anche con un bar interno. «La consegna del cantiere finito è prevista a settembre - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni - la ditta sta lavorando con ritmo sostenuto, e devo dire che il cantiere si è fermato per poco tempo durante l'emergenza Coronavirus, appena è stato consentito hanno riaperto tutto». A quest'ora l'opera doveva già essere pronta...Abbiamo trovato qualcosa di potenzialmente inquinante sotto il terreno, lo abbiamo fatto analizzare - ricorda l'interruzione Belloni - poi è stato ripulito il sito, tutto come andava fatta seguendo le norme. Smaltire il terreno ha comportato un ritardo di alcuni mesi, ma ora ci siamo».

E gli spazi sportivi circostanti, a che punto sono? «Stiamo affidando i lavori della recinzione e dell'illuminazione per lo skate-park e la pista da pump-track. La terra di riporto è già arrivata, servirà a rendere meno pericoloso il pump track, ammorbidire i punti di caduta, dove finisce l'asfalto. Speriamo nel giro di un mese di finire tutto». L'intervento al bocciodromo viene realizzato con fondi extra rispetto a quelli del bando delle periferie, derivanti da avanzo di amministrazione degli anni precedenti. Il cantiere ha vissuto un lungo perido di stop per i noti problemi legati alla bonifica del sottosuolo, dopo il ritrovamento di una cisterna, I lavori, dopo una lunga interruzione, erano ripartiti a luglio dell'anno scorso. Nell'estate del 2018, demolito l'ex deposito Mms, dopo una decina di giorni il cantiere era stato sospeso per consentire la bonifica bellica. Dopo un sopralluogo, l'impresa incaricata della bonifica aveva riscontrato lo stato di elevata infestazione ferromagnetica. Era stata introdotta una variante alle attività di bonifica, con lo scavo a strati. Poi il rinvenimento di una cisterna e di altre potenziali contaminazioni storiche-ambientali.

Le indagini

Da qui l'estensione dell'incarico per le indagini ambientali alla ditta che le aveva effettuate in via preliminare, e l'estensione anche dell'attività di bonifica all'altra impresa specializzata. Poi lo smaltimento del terreno contaminato, la conclusione della verifica bellica, i campionamenti del sottosuolo. E la ripartenza dei lavori. Lo stop per il lockdown e via di nuovo fino a settembre, se non ci saranno ritardi. Un'operazione che nel corso della sua gestazione, prima nella fase progettuale e poi anche in quella dei lavori, è stata al centro del dibattito cittadino, con un versante di opinioni che riteneva quest'opera non indispensabile, puntando a investire le risorse, circa 1,6 milioni di euro, su altre opere o necessità cittadine.

Thomas Delbianco

