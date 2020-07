IL CANTIERE

PESARO Ruspe al lavoro ieri mattina a Baia Flaminia, il campetto da calcio meta negli anni degli allenamenti di tanti pesaresi è già quasi un ricordo. A metà settimana via alla costruzione del nuovo parcheggio. Dai cancelli di viale Belgrado di buon'ora erano ben visibili le due ruspe all'interno di quello che diventerà nelle prossime settimane il cantiere per costruire il nuovo parcheggio, con 81 stalli per le auto a sosta libera di cui due riservati ai disabili. L'intervento di realizzazione dell'opera non è ancora iniziato, ma si sta portando avanti tutta la parte propedeutica.

Parte propedeutica

«E' iniziata la pulizia dell'area e la rimozione del fondo del campetto da calcio - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni - mercoledì (domani, ndr) ci sarà la consegna del cantiere per avviare i primi passi per il nuovo parcheggio». Quando finirà l'opera? «Hanno 70 giorni di tempo, ma finiranno prima, vogliono procedere spediti, in questo periodo non hanno altri cantieri e si dedicheranno all'intervento della Baia». La Catep si è aggiudicata la gara con un ribasso di circa il 30%, con un risparmio sui 200.000 euro previsti per l'investimento. «Con i soldi del ribasso realizzeremo una rotatoria (all'incrocio tra la fine di viale Belgrado e il Lungofoglia delle Nazioni, prima di arrivare alla Rosa dei Venti, che garantirà più fluidità nei flussi in entrata e uscita dal parcheggio». Nel programma c'è anche il taglio di alberature, aspetto criticato dalle associazioni ambientaliste, anche se l'assessore sia in commissione che in consiglio ha puntualizzato che verranno abbattuti solo 4 alberi, e piantati 12.

Dibattito caldo

Il dibattito è stato caldo a cavallo tra la fine dello scorso mandato e questo primo anno, intorno a quell'area di sosta. Un dibattito soprattutto di carattere ambientale e viario. In più occasioni, anche durante il lockdown, la rete Pesaro Sostenibile formata soprattutto da associazioni ambientaliste ha battuto il ferro sul progetto del parcheggio, chiedendo all'amministrazione di sospendere l'iter, e fermarsi a ragionare e condividere con associazioni e comitati interessati una nuova idea di mobilità anche alla luce della visione che poteva maturare dal post emergenza. Hanno anche scritto ai consiglieri comunali, oltre ad avanzare rilievi (in questo caso è stata un'iniziativa di Gruppo Zero) sulla legittimità giuridico-urbanistica dell'operazione dopo l'ultimo via libera del consiglio. Le due visioni che spesso si sono incrociate e contrastate sono da una parte quella di chi vede nel parcheggio un appesantimento del carico di auto in Baia Flaminia, con la conseguenza di più smog e traffico, incentivando, in alternativa, le navette e la mobilità sostenibile. E chi, invece, vede nel parcheggio un modo per evitare che le auto girino a vuoto in Baia Flaminia alla ricerca di un posto auto, sempre più merce rara di pari passo con la crescita di attrattività della zona, andando ad intasare anche l'area più vicina al colle San Bartolo. In Comune si è comunque proceduto senza tentennamenti, prima con il sì dell'assise al progetto di fattibilità tecnico-economica da 200.000 euro, poi con il semaforo verde in giunta sul progetto definitivo-esecutivo. E ora l'intervento è iniziato davvero.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA