IL CANTIEREPESARO Ex Consorzio Agrario, tra un mese verrà raso al suolo. L'annuncio, che spinge un'area ad uscire dal degrado dopo 40 anni di abbandono, è arrivato dall'assessore all'Urbanistica Rito Briglia nel corso di un dibattito sulla città alla Festa dell'Unità in centro storico. Il progettoLo scorso 30 aprile la società Carducci, proprietaria del complesso, ha ottenuto, dopo il via libera della Conferenza dei Servizi, il permesso a costruire sull'ex consorzio agrario. Verranno realizzate due torri da 7 piani fuori terra, più un...