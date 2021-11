«Il cantiere ci ingabbia almeno fateci salvare lo shopping delle feste»

L'APPELLO

PESARO L'altra faccia del boom dell'edilizia e del fiorire di cantieri e ponteggi trainati da bonus e agevolazioni: negozi ingabbiati e commercianti che giocano a nascondino con i clienti nel periodo sulla carta più promettente dell'anno: quello che precede il Natale. Succede in via Almerici, laterale alla passeggiata di via Branca. Strada culturalmente nobile non fosse altro perchè ha come meta la piazza del conservatorio Rossini, ultimamente alle prese con transenne e impalcature ingombranti che rendono la via, già stretta, ancora più strizzata.

Il precedente

Ultimamente la strada ha passato più di un guaio a causa degli edifici che la delimitano. L'ultimo precedente è stato quest'estate con la messa in sicurezza della sommità di un vetusto palazzo dopo la cospicua caduta calcinacci direttamente sul locale Ludicanto che ha dovuto barcamenarsi tra transenne e puntellature con inevitabili conseguenze sugli incassi di giornata. Oggi invece è il turno del cantiere per la ristrutturazione di Palazzo Antonioli, uno dei palazzi condominiali storici e di pregio, che necessita di un recupero architettonico e di messa in sicurezza. II guaio però è che al piano terra insistono la libreria e le attività di rivendita musicale letteralmente impacchettate con il posizionamento dell'impalcatura e la segnaletica di delimitazione dei lavori. Da Stefania Lanari, titolare della libreria per ragazzi e famiglie Le Foglie d'Oro arriva l'appello indirizzato all'Amministrazione comunale, perché possa venire incontro alle difficoltà delle attività commerciali, acuite in parte anche dalla presenza del cantiere, proprio nel periodo pre-natalizio. La segnalazione: «Siamo come in un imbuto osserva Stefania Lanari della libreria il cantiere al palazzo centrale di via Almerici, che ospita tre attività, è partito dal 25 ottobre scorso e verrà completato non prima del 23 dicembre». E così restano penalizzate e senza visibilità, anche le attività a fianco Fabbrini e Baldelli di strumenti e spartiti musicali.

Penalizzazione

Per questo nei giorni scorsi è stata inviata dai commercianti una comunicazione alla proprietà del palazzo, all'amministratore di condominio e per conoscenza alla ditta esecutrice dei lavori, per chiedere la possibilità di far slittare gli interventi di due mesi. «Ma la nostra richiesta - spiegano - non è stata accolta, perché il condominio avrebbe perso la possibilità di usufruire degli incentivi del bonus facciate utilizzabili entro fine anno. Un intervento certo legittimo da parte della proprietà, ma che forse andava concertato prima con le nostre attività, dal momento che impatta nel periodo di maggior lavoro e anche di passeggio lungo le vie del centro, in concomitanza con il posizionamento di arredi, luminarie e allestimenti natalizi». E invece pare, salvo diverse indicazioni, che nei prossimi giorni, una parte della stessa via potrebbe rimanere quasi al buio, anche senza le attuali luminarie d'autore dedicate a Zagor.

La richiesta

«Per tutti, il cantiere aperto e pannellato fino alla vigilia delle festività rimarcano Lanari e Claudia Baldelli, dell'omonima e storica attività dal 1928 punto di riferimento per ogni musicista significa niente addobbi, luci natalizie, vetrine semi-coperte e neppure l'insegna pubblicitaria. È vero, che l'impresa edile lavora con cura, ma i disagi non mancano. Per di più viste le dimensioni interne dei nostri negozi lavoriamo ancora con ingressi ridotti per il rispetto del distanziamento anti-Covid, per cui se qualche cliente deve attendere all'esterno, dovrebbe farlo fra il rumore e la polvere, e con il periodo invernale non è il massimo».

La soluzione

«Per la libreria per esempio - puntualizza Lanari - da poco erano riprese le visite delle scolaresche dei più piccoli ma il rumore dei lavori impedisce le letture, insomma il cantiere non ci voleva proprio in questo periodo». Per mantenere l'insegna pubblicitaria i negozianti potrebbero trovare un accordo con la proprietà del palazzo per liberare uno spazio dove posizionarle ma con costi a carico del privato. I commercianti si rivolgeranno al Comune e agli organizzatori delle iniziative natalizie per capire se sia possibile dare comunque visibilità e attenzione a via Almerici con iniziative ad hoc e addobbi, nonostante i tempi tecnici che permetteranno di liberare la via solo a pochi giorni dal Natale. A giochi (di shopping) fatti.

Letizia Francesconi

