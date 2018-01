Il cane scappa spaventato e viene travolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROTESTAPESARO Gli appelli ci sono stati ma non sono bastati. Cani e gatti hanno passato un infernale San Silvestro per colpa di botti e petardi lanciati dopo la mezzanotte. E c'è stato anche chi è fuggito spaventato da casa ed è stato travolto e ucciso da un'uto in transito. E' il caso di un'esemplare femmina di golden retriever. Il cane è scappato dal giardino dell'abitazione dei suoi padroni spaventato dal rumore dei petardi ed è stato travolto da un'auto in via Giolitti. Grazie alle informazioni contenute nel suo microcip si è...