CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAMPIONESAN COSTANZO «Ringrazio tutti i cittadini e la gente che ha dimostrato grande affetto per Giovanni venendo qui a tifare per lui. E' il regalo più bello che potevano fare non solo a lui ma a tutta San Costanzo». Mentre la carovana rosa deve ancora svoltare dall'Adriatica per salire verso San Costanzo, è piazza Perticari il luogo dell'attesa. Tra la gente, ad aspettare Giovanni Carboni in maglia bianca, c'è il fan club organizzato dal fratello Matteo Carboni, ciclista dilettante che corre per un team di Montegranaro. Megafono in...