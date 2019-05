Il boschetto nella zona della Baratoff non c'è più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'AMBIENTEPESARO Il boschetto davanti al circolo Baratoff è quasi del tutto scomparso, per lasciare spazio alla rotatoria della nuova bretella di Muraglia. Lo segnalano i residenti della zona, alcuni dei quali sono stati interessati da espropri di terreni, e abbattimenti di alberi in zone private, per la pubblica utilità legata alla realizzazione dell'arteria a due corsie. Il piano complessivo prevede l'abbattimento di 100 alberi. «Non ci sono soluzioni alternative all'abbattimento delle specie arboree censite e valutate interferenti con la...