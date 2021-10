Il bonus traina l'edilizia ma in Comune il tappo delle pratiche lumaca

I NODI

PESARO Il motore dell'economia sta ripartendo: l'edilizia. I cantieri si moltiplicano in città grazie agli incentivi come il superbonus o il bonus facciate. Ma per ottenere le pratiche e persino un appuntamento i tempi sono ancora lenti, tanto che il presidente del Collegio dei Geometri Giovanni Corsini paragona l'ufficio Urbanistica del Comune di Pesaro a un call center, ovvero quando si sta al telefono minuti e minuti prima di avere una risposta. Giovanni Dallasta, consigliere della commissione Urbanistica, sottolinea alcune falle.

«Il settore Urbanistica del Comune di Pesaro è ancora in forte difficoltà. Malgrado le assunzioni che sono state messe in campo e lo sforzo che stanno facendo i tecnici istruttori, sempre disponibili a dare risposte, ancora ci sono pesanti problematiche legate alla possibilità per un libero professionista di poter prenotare un appuntamento, tramite portale, con i tecnici comunali per discutere delle pratiche edilizie legate anche ai bonus previsti dal Governo. Un notevole miglioramento c'è stato per l'accesso agli atti edilizi che ad oggi vede un tempo di risposta da parte dell'Amministrazione di un paio di settimane, grazie ad una riorganizzazione interna e ad un potenziamento del personale». Dallasta parla invece di una situazione «molto più complicata per l'analisi delle pratiche e la loro evasione. Il confronto è indispensabile se non vogliamo che i progetti dei tecnici tornino indietro con una serie di prescrizioni e modifiche da fare. Ma è difficile accedervi. Un processo lumaca. Il numero elevato di pensionamenti del personale senza una loro sostituzione con persone competenti ha portato a questa situazione. Occorre continuare con celerità a incrementare e formare personale al fine di velocizzare le procedure anche in vista delle proroghe dei bonus». Dallasta spiega come funziona nel dettaglio: «I liberi professionisti lamentano una difficoltà oggettiva nel prenotare appuntamenti via telematica in quanto le ore disponibili sono poche e praticamente subito saturate dalle richieste. Servono più ore di disponibilità, il sistema è sovraccarico in un momento in cui bisogna spingere per far ripartire l'edilizia e l'economia. Il sindaco dovrebbe, per curiosità, iscriversi al portale e provare a prenotarsi così si renderebbe conto della situazione. Per quanto riguarda gli accessi agli atti amministrativi il Comune di Pesaro dovrebbe pensare seriamente di informatizzate tale servizio come già da tempo ha fatto Fano ed altri Comuni d'Italia. In ultimo chiediamo che sia individuata una sala d'attesa più dignitosa dello spazio all'aperto, modello terzo mondo, che ad oggi è a disposizione degli utenti».

Per accedere al giardino ci sono degli scalini, poi una porta alta appena 1 metro e 70 tanto che un cartello recita attenti alla testa. C'è chi si imbatte tutti i giorni in questa prassi o che ascolta le lamentele dei colleghi come Giovanni Corsini, presidente del Collegio dei Geometri di Pesaro: «I momenti di accesso agli uffici per confrontarsi con i tecnici istruttori è stato ridotto di due terzi. Vengono evase cinque richieste al giorno, mentre le richieste sono quintuplicate visto il momento favorevole dei bonus. Sembra di essere al call center, non c'è mai posto. Non appena si aprono le iscrizioni sul portale sono già esaurite. La disponibilità del personale è tanta, lavorano bene. È migliorato invece il sistema di accesso agli atti, aspetto positivo». Dario Andreolli è un altro consigliere membro di commissione ricorda che a giugno «come opposizione abbiamo sollevato il caso e qualcosa da allora è migliorato. La giunta Ricci aveva spostato da 60 a 120 giorni il tempo massimo per il rilascio del permesso di costruire appellandosi all'art. 7 del dpr 380. Quello che riscontriamo oggi è che sono state approntate azioni tardive di riorganizzazione del comparto. Ci sono rallentamenti e pratiche sospese, la situazione Pesarese è meglio di altri comuni, ma non possiamo certo definirci virtuosi. Servono assunzioni e una digitalizzazione efficace. L'economia sta ripartendo, dobbiamo permettere ai professionisti di partire coi lavori per agganciare la ripresa».

