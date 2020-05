IL BILANCIO

PESARO Bilancio del Comune, il buco rischia di essere tra i 15-18 milioni di euro a causa delle mancate entrate per il Coronavirus. Una cifra che potrà essere ridotta solo grazie ai trasferimenti statali, ma che comunque imporrà dei correttivi e delle scelte. Non è un caso che il sindaco di Pesaro e presidente Ali (Autonomie italiane) Matteo ricci abbia detto che senza un decreto che finanzia i comuni, metà di questi potrebbero rischiare di fallire. E in un recente Consiglio comunale abbia aggiunto: «Abbiamo un ammanco spaventoso».

L'incarico

L'assessore al Bilancio Riccardo Pozzi ha incaricato i dirigenti di fare delle proiezioni rispetto ai possibili ammanchi di cassa dovuti al lockdown del Coronavirus. «E' una situazione difficile spiega Pozzi abbiamo delle previsioni in bilancio lontane dalla realtà Speriamo solamente che il Governo possa trasferire 3,5 miliardi agli enti locali, cifra da cui ricaveremo una somma anche per Pesaro, ma non sarà mai abbastanza. Per quanto attiene all'Imu, alla Tasi ed alla Tari la proiezione di incasso è stata calcolata sulla base del 60% dell'incassato rispetto all'anno 2019. Questa stima è da considerare molto ottimistica se l'emergenza ed il lockdown dovessero proseguire ulteriormente oltre la fine del mese di maggio».

Il Comune ha incassato 14,9 milioni di euro dall'Imu nel 2019 e quest'anno la cifra si potrebbe ridurre a 9 milioni, poi la Tasi dai 5,3 milioni del 2019 si passerebbe a 3,1 milioni. La Tari passerebbe dall'incasso del 2019 di 15 milioni a 9 milioni. Tra pubblicità e tassa di soggiorno erano previsti 2,5 milioni, ma con il turismo in ginocchio si rischiano entrate minime. Altro tema gli oneri di urbanizzazione, per cui erano previsti 5 milioni e con i cantieri quasi bloccati anche questa cifra non farà il pieno.

L'aiuto sperato

Infine la Tosap: se nel 2019 l'incasso fu di 1,1 milioni si prevedono 750 mila euro. E in particolare per questa tassa il Comune sta pensando di aiutare i commercianti e quindi gli introiti saranno legati a trasferimenti statali. Il bilancio 2020 prevede 3 milioni di euro a titolo di recupero evasione Imu e 500.000 euro per recupero evasione Tasi. «Abbiamo sospeso le tasse sulla pubblicità e affissioni perché aziende e negozi non stavano lavorando - spiega Pozzi una piccola manovra per aiutare gli esercenti». Ma ci sono anche altri capitoli come le multe e i parcheggi. Il confinamento ha costretto migliaia di persone a casa, senza spostarsi. La chiusura di uffici, bar e ristoranti di fatto non crea occasione per andare in centro storico, al mare o nelle zone dove ci sono le aree di sosta blu. E oltre ai mancati introiti del parcheggio a pagamento ci sono i mancati introiti dalle multe. Non solo per la sosta ma anche in strada, vista la scarsa circolazione. «Come Unione dei comuni avevamo programmato a bilancio 5 milioni di euro dalle multe, ma pensiamo che mancherà almeno un milione, più tutto il discorso legato a Pesaro Parcheggi della sosta». Inoltre le rette scolastiche che sono state incassate fino a gennaio, ma poi tutto si è fermato. «Insomma su un bilancio da oltre 90 milioni di euro per il comune di Pesaro, pensiamo di incassare dai 15 ai 18 milioni in meno. Fortunatamente l'ente è virtuoso e abbiamo i conti a posto. Tutti i servizi funzioneranno regolarmente. Ma è necessario che il governo pensi a dei trasferimenti per i comuni altrimenti molti di questi rischiano il dissesto economico, soprattutto chi non era in ordine con i bilanci. E questo ne va dei servizi e di conseguenza della coesione sociale del paese».

Luigi Benelli

