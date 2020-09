Il Benelli valuta le lezioni a distanza

PESARO «Tenteremo di avere tutti gli studenti in classe, ma è probabile che dovremo fare una parte di lezioni a distanza», dice la preside dell'istituto tecnico professionale Benelli. Le scuole superiori di Pesaro cercano di sciogliere il rebus delle lezioni in classe, a distanza, o situazioni miste. In vista dell'avvio dell'anno scolastico, alcuni presidi, che negli ultimi giorni hanno riunito il collegio dei docenti, sono pronti, per rispettare le misure anti-covid, a optare per la formula con metà studenti in classe è metà studenti che seguiranno la lezioni a distanza. Tra questi, Riccardo Rossini, dirigente del liceo scientifico-musicale Marconi, nonchè presidente dell'associazione marchigiana dei presidi, ha già anticipato che l'ipotesi pressoché definitiva di riorganizzazione, vede la rotazione con il dimezzamento della classe in presenza e distanza. Anche la preside dell'istituto Benelli Anna Maria Marinai non esclude questa soluzione. «Noi cercheremo di avere tutti gli studenti in classe, ma avremo qualche problema. Un po' di lezione a distanza forse la faremo, ma sarà alternata, non tutta lezione a distanza, sempre sperando che la scuola riesca ad aprire, vedendo i recenti andamenti dei contagi. Ci stiamo organizzando per far rientrare tutti a scuola - continua Marinai - la didattica a distanza sarà una componente che ci accompagnerà, ma non sarà sola». Tra gli altri istituti superiori che si stanno riorganizzando in vista della riapertura dell'anno scolastico, l'agrario Cecchi, ha scelto per le lezioni di potenziamento iniziate nei giorni scorsi, lo svolgimento in presenza. Al liceo classico Mamiani, che ha visto pochi giorni fa un centinaio di docenti riuniti nelle tribune del campo da rugby per ascoltare il preside Roberto Lisotti, nell'organizzazione della didattica e le attività extrascolastiche, la volontà è quella di riprendere il più possibile la didattica in presenza, riducendo le lezioni a distanza.

