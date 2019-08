«Il barometro del turismo sono gli hotel ancora pieni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STAGIONEPESARO Alberghi pieni fino a domenica, «ma stanno arrivando anche le prenotazioni per settembre», dice Fabrizio Oliva. E Daniele Vimini punta sul vecchio palas: «Speriamo sia finito per il 2020, sarà un volano turistico». Gli addetti ai lavori ripetono che «i bilanci si fanno a fine stagione», anche se per l'estate siamo quasi ai titoli di coda, con agosto arrivato agli sgoccioli. Partenza in salitaUn'estate che era stata caratterizzata, soprattutto nella prima parte, da musi lunghi degli operatori, con luglio e l'ingresso di...