«Il bar è socialità Vogliamo tentare questa impresa quasi impossibile»

Il bar è un luogo conviviale con un ruolo nella comunità, soprattutto nelle realtà più piccole e nei quartieri. E sebbene la stragrande maggioranza dei baristi che abbiamo coinvolto nel nostro reportage, aprirà i battenti, per tutti loro più che la speranza di un guadagno vale la coscienza del loro ruolo. E nonostante le incognite la voglia di riaprire i battenti trionfa anche se per tutti la sensazione è quella di giocarsi un terno al Lotto. Al Caffè Barrier Andrea Rinaldo non vede l'ora di riaprire. «Il morale è alto, non ci possiamo fermare. Abbiamo fatto domanda per avere spazi nel suolo pubblico visto che non abbiamo tante metrature. Lavorando con il take away vediamo sempre più gente che vuole tornare alla normalità. Rispetto a ristoranti o locali stagionali siamo più fortunati, non sarà semplice ma c'è chi non riuscirà ad aprire per i costi fissi troppo alti». Alla pasticceria Alberini tutto è pronto come conferma Luca Sanchini: «Noi riapriremo rispettando tutti i decreti e i sistemi di distanziamento. C'è ancora tanta paura e non ci sarà affluenza come prima, ma speriamo possano cambiare le cose. L'ultima settimana prima del lockdown avevamo avuto un crollo delle vendite del 70%, ora è difficile prevedere. Sicuramente saremo in forze ridotte: su 14 lavoreremo in 6. Ma voglio essere positivo e ci aspettiamo la risposta della gente».

Le incertezze

Anche al Bar stop Valentina Bacciaglia dice: «Riapriremo a fatica con tavoli lontani e precauzioni. Ci proviamo. Facciamo anche noi parte del gruppo #cosìprovatecivoi. La gente ha paura, non ha i soldi, la cassa integrazione non arriva, non so chi troveremo. Molti sono venuti a trovarci con l'asporto ma c'è un grosso punto interrogativo. Speriamo bene». Altri bar ancora non hanno deciso e prima di esporsi preferiscono parlare coi loro consulenti e commercialisti per capire costi e benefici. A Pianello di Cagli, Raffaele Papi di Papi's Bar ci proverà. Sommelier, delegato dell'Ais per Urbino e Montefeltro, coltiva nel suo locale l'atmosfera di una volta che vuole il bar punto d'incontro. «Mi sto organizzando per garantire la sicurezza ed esserci per il mio paese». Anche al Caffé del Corso, a Piobbico, Arianna Martinelli, seconda generazione alla guida dell'attività, non ha dubbi: «Aspetto indicazioni ma apriremo lunedì». Però s'interroga se il paese del Castello di Brancaleoni, pit stop per il Nerone, avrà anche quest'anno un discreto flusso di turisti. «La vera sfida afferma - è la stagione stessa». Si sentono fortunati Giacomo e Giovanni Garbugli del Sugar Café ad Urbino. «Abbiamo due porte e possiamo dare paste e bevande separatamente».

Scommettere sulla scommessa

Temono però che percorsi obbligati e pannelli di plexiglass influenzino il rapporto tra clienti e baristi e poi s'interrogano sull'affluenza «tra Università e scuole chiuse ed uffici che lavorano a singhiozzo». Susanna Palmucci ha aperto il suo Jeans Bar & Pizza a Colbordolo meno di un anno fa. «Era già una bella scommessa, adesso è una totale rimessa». Sta riorganizzando il locale e ha fiducia nelle peculiarità di sue proposte: «La mattina, un cornetto all'orzo farcito al momento e, per gli aperitivi, una ricca offerta salata». Buco 24 ad Urbania invece non sa quando aprirà. L'insegna dà un'idea degli spazi. Enea Perini, 25 anni, è in difficoltà. Il suo wine bar che lavora di sera è piccolissimo e il dehors, un fazzoletto. «Nasce dallo star in tanti e tutti insieme riconosce non sarà facile adeguarlo alle misure».

Veronique Angeletti

