PESARO Saranno stanziate altre risorse necessarie a far scorrere la graduatorie del bando rivolto alle strutture recettive per il miglioramento della qualità dei servizi offerti, sostenibilità ed innovazione tecnologica. Lo ha detto l'assessore Pieroni nel corso della risposta all'interrogazione presentata dal consigliere Andrea Biancani. «L'obiettivo è quello di rimodulare- spiega Biancani- le risorse del Por Fesr 2014/2020, c'è infatti la volontà da parte della Regione di dirottare parte delle economie al settore delle strutture recettive. Non solo, si sta valutando anche la possibilità di destinare i fondi rimanenti con le risorse del programma Por Fesr 2021/2026. La volontà è quella di riuscire a dare risposta a più strutture recettive possibili. Sono 29 le imprese della provincia di Pesaro e Urbino che sono state finanziate. «L'accoglienza turistica è un settore fondamentale dell'economia della nostra Regione ed il miglioramento dell'offerta passa anche attraverso il potenziamento della rete dei servizi di cui le strutture recettive sono il tassello essenziale. Il 2019 - conclude Biancani - è stato un anno record per il turismo nella nostra regione e per essere competitivi è importante riqualificare le nostre strutture in termini di efficienza energetica riducendo costi e consumi e diminuendo l'impatto ambientale».

