Il balcone, ossia il confronto tra il quadro e la pianura attraversata dal Metauro, si trova sui terreni dell'agriturismo bio Pieve del Colle dove il pane è fatto in casa, cotto in un antico forno a legna, e l'oca al coccio profuma di finocchietto selvatico. Nei Castelli, scrigni di Storia, c'è modo di abbinare il trekking urbano e tipicità calde da buongustaio. Ad esempio, a Gradara, i noti Tagliolini con la Bomba sul terrazzo dell'Osteria La Botte. Una pasta fresca cotta nel brodo che deve il suo nome al fatto che, a contatto con il lardo e la cipolla appena rosolati, crea un'esplosione di vapore.

Percorsi a tappe

Vale anche per le Cresce De.Co cotte sulla brace delle locande storiche del Castello di Frontone o al Rifugio delle Cotaline a due passi dalla cima del Catria. O ancora la polenta nelle viuzze del borgo medievale di Piobbico all'ombra del Castello di Brancaleoni. «Al Burchio, su prenotazione, preparo quella nostrana, al filo e ripassata al forno» precisa lo chef Marcello Paiardini. Per chi ama il trekking, un salto - tutto l'anno - sul Monte Nerone dove Natura Trekking Marche declina sport, ambiente ed enogastronomia. La formula è firmata dai fratelli Gianluca e Roberto Dormicchi. Il primo è una guida ambientale e il secondo è chef e professore all'Alberghiero di Piobbico. Propongono un calendario di camminate che si chiudono sempre con plaid, cestini e menù gourmet. La natura nel pesarese è anche da vivere nel rifocillante silenzio dei luoghi dell'anima. Sul Carpegna, l'Eremo della Madonna del Faggio e sul Catria, il Monastero di Fonte Avellana mettono a disposizione prati, boschi, alberi secolari. A Serra Sant'Abbondio, nell'orto botanico dei monaci, si trova l'albero monumentale più vecchio delle Marche, un tasso di 600 anni. Infine, a volo d'uccello, una puntata sulla costa: da Marotta a Gabicce, passando per Fano e Pesaro. Riaperti i ristoranti in zona mare (molti apriranno proprio questo weekend) anche i locali stagionali (chioschi e quelli all'interno degli stabilimenti balneari) alzano le saracinesche con orari no-stop dalla colazione fino all'ora dell'aperitivo e oltre (stop prima delle 22). C'è anche chi, come a Baia Flaminia, a Pesaro, proporrà musica dal vivo. Piccola nota dolente: sul lungomare di viale Trieste, lato Ponente, proprio questo fine settimana torna in vigore la zona E stagionale e viene reintrodotta la sosta tariffata dalle 9 alle 21, tutti i giorni (festivi compresi), in alcuni tratti di viale Trieste e vie perpendicolari.

Véronique Angeletti

