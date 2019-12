Il 2020 si aspetta in piazza ma vietati vetro e petardi

LA SICUREZZA

PESARO Capodanno in piazza, divertimento «nel segno della sobrietà, con musica e balli». Controlli per la sicurezza e stop ai petardi in centro. «I botti di San Silvestro vanno vietati in tutta la cittàZ, è la proposta della Lega. Don't worry, we happy è lo slogan scelto per la festa di Capodanno in piazza del Popolo. Il via, martedì 31 dicembre dalle 21.30.

Il programma

«È una festa dentro la festa - afferma l'assessore al Territorio Riccardo Pozzi - La manifestazione ha sempre funzionato bene. Il target è trasversale, dai giovani alle famiglie per festeggiare in città l'inizio del nuovo anno tutti insieme. Il tema sarà vintage. Suoneranno i migliori dj di Pesaro con le hit degli anni '90 che hanno fatto la storia nazionale e internazionale. Sono sicuro che anche quest'anno ci sarà una partecipazione positiva». Per Luca Pieri, l'amministratore unico di Pesaro Parcheggi, la società che organizza l'evento, «la festa è un abbraccio ideale con la città, con le numerose famiglie di pesaresi e delle città vicine, che sia di buon auspicio per il nuovo anno. Lo sforzo per la sicurezza è unanime e massimo per far sì che gli eventi siano sicuri vista l'affluenza di centinaia di persone in piazza del Popolo soprattutto in questo periodo». Questo il programma: in apertura dj set, dalle 21.30 party band Qluedo con le hit della disco dance anni 90. Alle 23.59 partirà il countdown, dalla voce del conduttore Davide Cerio. «Il format vincente del capodanno di Pesaro è la semplicità afferma Michel Bezziccheri di Pesaro Parcheggi - Sarà un evento sobrio e aperto a tutti ma anche coinvolgente e di grande attrattività. L'anno scorso abbiamo avuto riscontri positivi da parte di visitatori e partecipanti».

Tirar tardi

La pista di pattinaggio rimarrà aperta e anche i mercatini allungheranno l'orario. Dopo il bridisi e fino alle tre ancora musica con i dj set staff We Pesaro disco History. Ci sarà la reunion dei più famosi disc jockey pesaresi quali Michele Bicciato, Roberto Venturini, Auerbach, Giancarlo Giagnolini, Adris. «Siamo orgogliosi di poter lavorare nella nostra città - dicono i Dj Michele Bicciato e Auerbach - Il nostro marchio vincente è il genere musicale degli anni '70 '80 e '90 che cercherà di coinvolgere, come tutti gli anni, l'intera piazza». Stefano Gaspari e Fabio Pierangeli dello staff We Pesaro disco History si dicono «contenti di far parte del progetto. Dobbiamo andare avanti per questa strada perché credo che sia la strada vincente. Oltre alla parte artistica, c'è tutto il pacchetto sicurezza: un'ambulanza per le emergenze, cinque stewart, le barriere anti-terrorismo sulle strade di accesso alla piazza. La presenza delle forze dell'ordine a vigilare che tutto proceda senza problemi di ordine pubblico. E due ordinanze: una per vietare il vetro, e l'altra che mette al bando, dal 31 dicembre e fino al 6 gennaio, in piazza e nelle vie limitrofe, petardi e fuochi d'artficio.

La richiesta

Proprio in questo tema, il consigliere comunale Andrea Marchionni (Lega) chiederà «all'assessore all'Ambiente Heidi Morotti di prendere dei provvedimenti atti alla riduzione drastica dell'esplosione di botti. Provvedimenti che auspico non siano solo limitati a Piazza del Popolo e vie limitrofe come negli anni scorsi, mirati alla salvaguardia dell'ordine pubblico, ma estesi a tutto il territorio comunale. Al di là poi dell'aspetto di divieti e sanzioni, sarebbe bene ci sia soprattutto una campagna informativa. Le conseguenze negative di questi botti sono inquinamento dell'aria, inquinamento acustico, danni alla fauna selvatica, danni agli animali domestici, infortuni, rischi di incendio».

Thomas Delbianco

