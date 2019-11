I volontari del Cleaners Team mettono a dimora i piccoli lecci

L'INIZIATIVA

PESARO Una bella iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente di cui si sono fatti promotori i giovani che hanno formato il gruppo Cleaners Team Pesaro, ovvero volontari che periodicamente si ritrovano per la pulizia di parchi, luoghi nell'incuria e altro. Altro come la piantumazione di giovani alberi di leccio all'interno del parco naturale del monte San Bartolo. L'iniziativa si è svolta sabato quando i volontari del Cleaners Team si sono ritrovati nel prato che funge da pascolo per mettere a dimora 10 piantine di leccio. Per i giovani un'esperienza nuova ma che si sono promessi di ripetere: «Questo piccolo gesto simbolico deve servire come trampolino di lancio per incrementare l'amore e la salvaguardia di questo nostro immenso patrimonio, con il desiderio di un futuro sempre più green e legato alla tutela dell'ambiente. Ringraziamo tutti i volontari che hanno sia finanziato economicamente che hanno partecipato direttamente alla posa in opera di queste bellissime piante. Ringraziamo anche la fondamentale collaborazione con l'Ente parco e con il tecnico Fabrizio Furlani, che hanno collaborato direttamente alla realizzazione del progetto».

