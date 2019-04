I tornei riempiono gli hotel 40mila presenze in 10 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STAGIONEPESARO Alberghi aperti e pure pieni in città nelle vacanze pasquali, grazie al turismo sportivo. Da oggi parte la Festa del basket 2019, una vera e propria fiumana con tre tornei giovanili da grandi numeri e record. «Contiamo di raggiungere le 40mila presenze in dieci giorni di lavoro continuativo, un successo eclatante», sottolinea Fabrizio Oliva, presidente Apahotels, l'associazione degli albergatori.Atleti, accompagnatori e famiglie«Saranno nove notti in albergo e avremo atleti, accompagnatori e aggregati. Questi tre eventi...