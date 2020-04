PESARP L'incertezza del momento, i nodi legati alla disponibilità di denaro. Un momento complesso in cui si assistono anche a situazioni surreali, così come racconta Paola Tacconi della Fisac Cgi: «Pochi giorni fa è entrato in banca un risparmiatore che pretendeva di svuotare il conto e avere immediatamente i suoi risparmi in contanti spiega parliamo di alcune decine di migliaia di euro. Ha alzato la voce perché pensava di poterli avere subito e chiudere il conto. È un caso che la dice lunga sul momento, ma dobbiamo tranquillizzare le persone sui risparmi. Non ci sono pericoli. Le tensioni ci sono, le persone si arrabbiano e si sfogano in banca, speriamo che le tensioni sociali possano rimanere contenute». Da chi preferirebbe tenere i contanti sotto il materasso a chi vorrebbe avere i soldi della cassa integrazione quanto prima il passo è breve. Ed è sicuramente una delle questioni più sentite. Intere famiglie aggrappate a uno stipendio che non arriva. Ma grazie a un accordo con Abi, il 90% delle banche ha dato la disponibilità ad anticipare i soldi della cassa integrazione. «Si parla di un accordo sottoscritto il 31 marzo, ma per cui l'operatività è stata davvero lenta. Non c'erano istruzioni precise e molti istituti non hanno saputo affrontare la cosa. Per fortuna da venerdì c'è stata una forte accelerazione e tantissimi lavoratori hanno avviato la richiesta. Trattandosi di una operazione a tasso zero, viene da pensare il perché molti istituti sono stati lenti nel proseguire». Bancari che lavorano su più fronti, anche loro a rischio, a contatto col pubblico. Altro tema, la sospensione dei mutui: «Anche in questo caso le direttive hanno tardato. Molti privati hanno richiesto di fermare le rate sulla prima casa. Ma è ovvio che il mutuo si allunga, gli interessi vengono abbattuti del 50% come da decreto, ma non è una operazione a costo zero». Molte famiglie sono in difficoltà come spiega Egidio Valletta della First Cisl: «Ci sono privati che stanno avanzando richieste di fermare le rate del mutuo, chiaramente il periodo è difficile ed era logico che arrivassero. Ci sono tante richieste e continueremo ad evaderle». Tema su cui interviene anche Claudio Blasi della Adiconsum: «C'è stato un accordo anche con Assofin per sospendere i finanziamenti a professionisti e lavoratori in cig fino a un massimo di 6 mesi. Verificheremo affinchè non ci siano finanziarie che lo faranno solo per uno o due mesi e i tassi applicati».

