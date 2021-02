I sindacati «Si lasci però la libertà di scegliere agli istituti»

PESARO Sindacati perplessi sul nuovo calendario scolastico (in classe fino al 30 giugno) ipotizzato da Mario Draghi, il premier incaricato, per compensare le difficoltà didattiche provocate dall'emergenza sanitaria. «Voglio essere possibilista afferma Serena Pagliai di Cisl ma se anche si volesse recuperare una settimana di lezioni, bisognerebbe lasciare ai vari istituti la libertà di valutare la situazione ed eventuali esigenze. Non si può dire che la scuola si sia fermata. In presenza oppure con la didattica a distanza, nel caso delle superiori, gli insegnanti hanno fatto il loro lavoro ed è stato notevole. La cosiddetta Dad è stata tutt'altro che uno scherzo». Una valutazione condivisa da Tuscia Sonzini di Cgil: «La necessità di un eventuale recupero non può essere decisa ex abrupto, all'improvviso, devono invece essere le singole istituzioni scolastiche a decidere, nella loro autonomia, che cosa sia meglio fare». Secondo gli addetti ai lavori la proposta di proseguire le lezioni fino al 30 giugno non sarebbe facile da allineare con alcuni aspetti pratici e con i tempi della scuola, come per esempio la fase degli esami. Un settore complesso, dunque, e secondo i sindacati bisogna valutare bene, prima di prendere provvedimenti, altrimenti il rischio è di «fare solo proclami», afferma Sonzini. Le reazioni sono pertanto ispirate a una certa perplessità anche quando il discorso cade sull'esigenza di non ritrovarsi ancora una volta con tante cattedre vacanti. «In assenza di investimenti reali sulla scuola prosegue Sonzini ogni ipotesi di intervento su classi pollaio e organici degli insegnanti equivale a mettere una pezza sul buco. Come sindacato consigliamo da tempo una diversa forma di reclutamento più snella, più elastica, altrimenti il prossimo settembre ci si espone alla concreta possibilità di avere più supplenze di quante ce ne siano state quest'anno. Mi rammarico del fatto che nemmeno il Covid sia finora servito per affrontare e risolvere, per quanto sia possibile, i problemi atavici della scuola». Critiche anche le valutazioni di Pagliai: «Al governo precedente avevamo già proposto una buona soluzione, senza però essere ascoltati. È il cosiddetto doppio canale, che permette di inserire personale attraverso concorso e anche per titoli di servizio».

Osvaldo Scatassi

