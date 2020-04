I SINDACATI

Gestione dell'emergenza all'interno delle case di riposo. Intervengono Cgil e Cisl, che tutelano gli operatori sanitari con Enza De Leo e Alessandro Contadini relativamente all'emergenza nel complesso di Santa Colomba. «L'ultima richiesta inoltrata al presidente del Consorzio di Santa Colomba è di pochi giorni fa, del 14 aprile scorso dice De Leo per chiedere spiegazioni sulla decisione già presa di riduzione delle ore assistenziali dedicate agli ospiti della struttura e per di più in una situazione ancora di piena emergenza. Sono state e sono continue le segnalazioni che arrivano dall'interno della struttura su turni di lavoro completamente rivisitati con un'eliminazione dei turni aggiuntivi . Una scelta questa, come è stato riferito agli operatori sanitari in forza, motivata dalla responsabile del personale della cooperativa dal minor numero di ospiti presenti, alcuni trasferiti in ospedale altri purtroppo deceduti. Anche per questo rimangono ancor più sorprendenti le parole del presidente della struttura, Gino Grandoni sui contagi diffusi fra i degenti, che sarebbero arrivati dall'esterno e forse dallo stesso personale». Il contenimento del virus all'interno della struttura non poteva e non può essere demandato al singolo operatore e il Consorzio fin dall'inizio doveva agire in modo più adeguato. Per Contadini fin dalla fase iniziale dell'emergenza oltre a un problema di dispositivi di protezione, è mancata un'adeguata separazione fra moduli e spazi nel trasferimento e nello spostamento dei casi positivi da un'ala all'altra della struttura. Alla cooperativa privata gestore di casa Roverella rispetto a casa Aura, che ha una gestione comunale, fin dall'inizio dell'emergenza sono stati consegnati un minor numero dispositivi destinati agli operatori sanitari.

