I quartieri stanno affilando le armi

PESARO A meno di dieci giorni dalle elezioni dei consigli di quartiere, che si terranno domenica 17 novembre, maggioranza e opposizione si sfidano in consiglio comunale a colpi di mozioni. Il capogruppo di Forza Italia Michele Redaelli ha presentato insieme agli altri capigruppo di centrodestra una mozione con due richieste: dotare ciascun quartiere di idonee sedi per svolgere il proprio compito e per incontrare i cittadini. E un impegno serio della giunta nei confronti dei consigli di quartiere, partecipando ad apposite sedute organizzate in modo sistematico due volte all'anno nelle persone del sindaco o degli assessori delegati, per rispondere alle domande dei consiglieri, debitamente raccolte ed inviate agli interessati con congruo anticipo. Mozione bocciata dalla maggioranza.

«La maggioranza, in modo pregiudiziale, ha deciso di votare contro ad una mozione sulla quale è d'accordo nei contenuti, privilegiando la mera strategia - afferma Redaelli - Il percorso di condivisione sul tema dei consigli di quartiere è stato aperto da tempo e per quanto ci riguarda non è stata chiusa alcuna porta. Purtroppo per la sinistra, le strategie e le logiche di potere sono più importanti. Noi invece mettiamo al centro i consigli di quartiere ed i cittadini». Approvata, nella stessa seduta, una mozione della maggioranza sempre sui quartieri: «Dopo il grande lavoro fatto sul nuovo regolamento che rappresenta il corpo e l'ossatura dei nuovi quartieri - dice il capogurppo di Pesaro-Ungranbelpo' Luca Pandolfi - con la mozione impegniamo le donne e gli uomini che fanno politica nel amministrazione e nel consiglio comunale a considerare i quartieri un interlocutore privilegiato promuovendo la partecipazioni. Abbiamo dato indicazioni che vengono dalla nostra esperienza diretta e che vogliono essere l'anima di questo bel progetto in cui tanto crediamo».

