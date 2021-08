I PROGETTI

PESARO Ponte sul Foglia, nuova Dante Alighieri, palestra di via Lamarmora e altre scuole su cui intervenire: gli appalti d'autunno del Comune valgono 15 milioni di euro. La prossima scadenza è quella dell'8 settembre, quando si chiuderà la gara per realizzare il ponte ciclopedonale sul fiume Foglia. Ma non sarà l'unico intervento in cantiere. C'è l'operazione legata alla scuola media Dante Alighieri di via Gattoni. «Ci stiamo confrontando con la proprietà dello stabile che ospita la Pesaro Studi, per valutare quando attuare il trasferimento degli studenti. Non è un passaggio semplice, e per non far perdere le lezioni agli studenti, potrebbe avvenire durante le vacanze di Natale - anticipa l'assessore Enzo Belloni - gli spazi sulla carta sono già stati divisi alla ex Pesaro Studi in viale Trieste, ci sarà spazio per tutti durante il periodo dei cantieri in Soria».

Un investimento di 6,5 milioni di euro, di cui i due terzi coperti da un finanziamento regionale. L'attuale struttura verrà demolita e ricostruita nella parte relativa alla classe e altri spazi, eccetto per palestra e auditorium, già sottoposti a lavori di ristrutturazione. La nuova struttura si svilupperà su due livelli: il piano terra sul lato di via Gattoni, il secondo piano collocato nella parte di via Fedeli. Nel nuovo edificio troveranno spazio 21 aule per le lezioni degli studenti, 2 aule di musica, 2 biblioteche, un'aula di sostegno e due per i professori, gli spogliatoi della palestra e un locale per l'infermeria al secondo piano. Inoltre, è stata aperta la gara per la palestra di via Lamarmora, a supporto della scuola Brancati e del quartiere. Il bando scadrà il 27 settembre. Un intervento da 3,2 milioni di euro circa, con un contributo di quasi 2,6 milioni di euro arrivato da fondi ministeriali attraverso un bando regionale, e il resto con un muto acceso tramite il Credito Sportivo. Il progetto della palestra prevede anche la realizzazione di un parcheggio a raso. L'utenza complessiva dell'impianto sportivo di Pantano sarà di quasi 600 persone, utilizzata dagli studenti delle scuole Brancati e Manzi. In ambito scolastico, si aggiungono i lavori alla scuola di via Leoncavallo e alla Grande Quercia, con un importo di un milione di euro, ottenuti da un bando che il Comune si è aggiudicato per l'efficientamento energetico: interventi sulle strutture esterne, infissi, fotovoltaico. Tornando al ponte ciclopedonale sul Foglia, del valore di quasi 4 milioni di euro, finanziati con fondi statali del Dpcm 2016, l'operazione è inserita nel bando delle periferie. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. «Il progetto - spiega Belloni - prevede la realizzazione di un tratto ciclopedonale di particolare complessità, trattandosi di un tratto di pista che, dopo essersi connessa all'esistente percorso ciclo-pedonale urbano, supera una barriera naturale (fiume Foglia) mediante un ponte in acciaio a campata unica di circa 100 metri, per poi proseguire parallelamente al tracciato ferroviario fino alla stazione ferroviaria».

Nascerà così la linea 11 della Bicipolitana. Il ponte ciclopedonale congiungerà l'area del Parco XXV Aprile e di via dell'Acquedotto alle altre linee pedonali e ciclabili provenienti da ovest della città, e dirette verso il polo di scambio ferrovia-autobus e in generale, verso il centro storico.

