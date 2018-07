I profughi trovano un tetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEPESARO Sono pachistani e africani, richiedenti protezione internazionale e asilo, quei giovani stranieri che avevano trovato un dormitorio di fortuna al vecchio palazzetto o sorpresi a dormire all'aperto in centro storico, vicino al teatro Rossini, ma che ora sono stati presi a carico dalla cooperativa accreditata. L'obbligatorietà Si tratta di migranti arrivati via terra e che quindi hanno bypassato le conseguenti e obbligatorie procedure di identificazione e di accertamento sanitario a cui viene sottoposto solitamente chi giunge in...