I principi

Il manifesto di Pcs

per un nuovo sviluppo

Si fa presto a dire sostenibile. Il manifesto elaborato dalla rete di associazioni Pesaro città sostenibile (97 pagine consultabili sul sito omonimo .org) spiega «che lo sviluppo sostenibile è quello in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future». Perché ciò avvenga è necessario «far funzionare simultaneamente, in maniera sinergica tra loro, i seguenti elementi» nel modo così indicato: si tratta per l'energia di abbandonare le fonti fossili e passare all'utilizzo di fonti rinnovabili, per l'uguaglianza di permettere a tutti di avere le stesse possibilità, per la vita sociale di creare comunità che scelgano uno stile di vita rispettoso delle risorse dell'ecosistema, per i centri urbani di progettare nuove città e riprogettare città esistenti in base a criteri di rispetto ambientale e sociale, per i consumi di educare i singoli a un consumo consapevole e informato, per l'economia di rendere maggiormente efficiente l'uso delle risorse, creare una nuova imprenditorialità e nuove occupazioni generate dalle azioni per lotta ai cambiamenti climatici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA