I positivi in aumento la scuola sotto la lente

PESARO Una doccia fredda per il Pesarese in termini di numeri di contagi e casi positivi. E' stato raggiunto ieri il numero più alto di positivi con 25 nuovi casi, quasi raddoppiati rispetto al giorno precedente e dopo settimane con numeri fra i più bassi della regione, gli ultimi con 9 positivi. Fra i nuovi contagi, si rileva un aumento di casi fra giovani e bambini della primaria o della materna nelle scuole del Fanese e del suo hinterland. Numeri in crescita, che vengono confermati dal direttore del Dipartimento Eugenio Carlotti e dal dirigente di Igiene e Sanità Pubblica, Augusto Liverani e riguardano soprattutto la fascia di età più giovane. «Quella di ieri è stata una vera e propria giornata nera per i positivi in provincia osserva preoccupato il direttore del Dipartimento, Carlotti inizia da ora a diventare più evidente con questi numeri, la difficoltà dei Dipartimenti, di riuscire a coprire tempestivamente tutte le diverse situazioni. C'è bisogno di personale almeno tre volte superiore di quello ad oggi disponibile nei tre Distretti sanitari. Ciò che resta più complicato in questa fase, è il tracciamento dei contatti soprattutto fra studenti e giovani in genere. Il problema restano le loro frequentazioni a scuola e fuori scuola per le diverse attività praticate quotidianamente. C'è tutto un monitoraggio da fare fra contatti familiari e non, dalla classe alle amicizie o altri contatti stretti». «Alcuni dei contagi delle ultime ora nel Percorso scuola commenta il pediatra Bruno Arcangeli - si riscontrano in particolare fra ragazzini della scuola media e più piccoli, per esempio fra i miei pazienti sono due i nuovi positivi , entrambi della scuola materna. In questo caso le famiglie sono passate direttamente dal Pronto Soccorso del San Salvatore e dopo il tampone ora il percorso prosegue tramite il Distretto sanitario di riferimento. La maggior parte dei casi del Percorso scuola sono paucisintomatici. In media nel mio ambulatorio così come in altri dei colleghi, si stanno registrando dai 20 ai 30 casi per i quali è richiesto il tampone di verifica».

